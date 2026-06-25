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Zorgen om Lil Kleine: "Je was zo dronken"

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 25 juni 2026 om 10:12
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Lil Kleine is terug, althans zo lijkt het in zijn nieuwe documentaire op Prime Video. De rapper mag vanaf 6 juli in drie delen zijn leven aan Nederland laten zien. De trailer is al uit en die maakt kijkers bezorgd.
De docu moet laten zien hoe Kleine, echte naam Jorik Scholten, omgaat met de verwachtingen en druk die het artiestenbestaan met zich meebrengt. Zijn oplossing is simpel: alcohol. Dat vindt het team dat met hem werkt maar niks.
In een telefoongesprek is te horen hoe iemand van de crew hem aanspreekt op zijn gedrag. "Jij was zo dronken en vervelend. Ik zie gewoon gedrag waar ik me heel veel zorgen over maak. En ik wil dat dat stopt. Word wakker en ga je shit fixen”, klinkt het.
Voor de liefhebber van gevallen sterren vast een fijne docu:
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