Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

Jort Kelder is op Terschelling opnieuw onderwerp van gesprek na een woordenwisseling met een verkeersregelaar tijdens het Oerol-festival, waarbij zijn gedrag door omstanders als opvallend arrogant werd ervaren. Tegelijkertijd verdedigt de presentator zich fel en legt hij de schuld vooral bij wat hij „doorgeslagen ambtenarij” noemt.

Feiten: wat gebeurde er op Oerol?

Op zondagavond, aan het einde van het Oerol-festival op Terschelling, haalde Jort Kelder met zijn auto een aantal gasten op bij het festivalterrein, waar op dat moment een massale uitstroom van fietsers op gang was gekomen. Volgens verkeersregelaar Roelof Kram probeerde Kelder daarbij tegen het verkeer in te rijden en werd hij door twee verkeersregelaars tegengehouden, die hem vroegen de verplichte rijrichting te volgen in verband met de veiligheid. Kram zegt dat de sfeer grimmig werd, dat de beveiliging werd opgeroepen en dat Kelder foto’s en video’s maakte terwijl hij aankondigde er „wel een stukje over te schrijven”.