Lubach geeft gasten Op1 uitbrander voor negeren avondklok

Arjen Lubach heeft vrijdagavond in Op1 de gasten in talkshows die zonder urgente reden aan tafel zitten een uitbrander gegeven. De cabaretier nam vanuit huis met een liveverbinding deel aan het gesprek. Hij stelde niet naar de studio te willen komen vanwege de avondklok.

"Het is onnodig om tijdens de avondklok mijn programma te komen verkopen en te laten zien dat ik het wel waard ben om naar buiten te mogen", aldus Lubach. "Dat is meteen om iedereen in de studio een slecht gevoel te geven." Andere gasten waren onder anderen voormalig Op1-presentator Sander Schimmelpenninck, die een debat aanging over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Rene Mioch en Imca Marina kwamen praten over een podcast.

De latenighttalkshows liggen de afgelopen weken, tijdens de avondklok, onder vuur voor het uitnodigen van te veel (onnodige) gasten. Zowel de NPO als RTL hebben beloofd de gastenlijsten aan te passen. Maar nog met grote regelmaat zitten er gasten aan tafel die langskomen om hun nieuwe plaat of programma te pluggen.

Het laatste seizoen van Zondag met Lubach begint zondagavond.