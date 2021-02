William Rutten weet hoe het echt ging: Ivo Niehe liegt over gesprek Britney Spears

Ivo Niehe vroeg een destijds 17-jarige Britney Spears plompverloren of ze een borstvergroting had ondergaan. Volgens Niehe werd die vraag prima door haar en haar management ontvangen. Niets is minder waar, zegt sterrenfotograaf William Rutten nu.

“Iedereen van haar team was zwaar over de zeik en in pure paniek”, blikt William op Instagram terug. Hij was bang dat zijn fotoshoot met de Amerikaanse zangeres niet door zou gaan door de commotie. “En dat scheelde ook niet veel. Britney kwam nog wat beduusd mijn opgebouwde studioruimte binnen lopen en zei heel eerlijk dat ze het niet kon geloven dat een volwassen man haar dit gewoon vroeg op televisie.”

De fotoshoot wilde de zangeres nog wel doen. “Het omkleden ging alleen niet meer door, het moest maar in de kleren die ze al aanhad en zo snel mogelijk. Het team ging ondertussen in discussie of de bewuste vraag niet uit de uitzending geknipt kon worden terwijl wij snel de foto’s konden maken. Dat Ivo nu zegt dat het management ‘meer dan tevreden was’ is echt een beetje alle commotie van nu wegjokkebrokken… Ik was overigens best pissig, want door zijn actie had ik nu een outfit minder van de op dat moment grootste ster van de wereld.”