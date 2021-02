Prinses Laurentien neemt het op voor Eloise

Prinses Laurentien (54) en haar dochter ‘gravinfluencer’ Eloise verschillen op sommige vlakken flink van elkaar. Dat vertelt de 54-jarige Nederlandse prinses in een interview met tijdschrift LINDA. Daarin praat ze over haar dochter en haar zoon, maar ook over haar eigen onzekerheden.

Zo vertelt Laurentien uitgebreid over de TikTok-filmpjes van haar dochter. Die plaatst regelmatig video’s, waaronder een video waar ook Laurentien en haar man, prins Constantijn, in te zien zijn. Van negatieve reacties daarop trekt Eloise zich niets aan, maar Laurentien, die zegt anders in elkaar te steken, wél. “Ik weet hoe naar en vals mensen kunnen zijn.”

Zelf was Laurentien vroeger minder zelfverzekerd dan haar dochter Eloise nu is. Daarom probeert ze haar kinderen veel complimenten mee te geven, iets wat ze zelf vroeger maar weinig ervoer. Door het gebrek aan complimenten was Laurentien enorm onzeker. “Met als gevolg dat ik een tijd vreselijk mijn best heb gedaan om die onzekerheid te maskeren, op het krampachtige af.”

DEN Haag – Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg bij dansevenement Free to Move in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. de kinderen en de moedr van prinses laurentien Eloise en Leonore ROBIN UTRECHT The Hague – the children and the mother of princess laurentien Eloise and Leonore ROBIN UTRECHT

Ook zoon Claus-Casimir komt even aan bod. Hij zit tegenwoordig op een kostschool in Schotland waar ook prins Charles naartoe ging. Lang stond de school bekend om het Spartaanse regime, maar dat is volgens Laurentien niet meer het geval. “Het is zo mooi om mee te maken hoe hij daar bloeit. Echt bijzonder.”