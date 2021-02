Aanstekelijk Nederlands vaccinatieliedje gaat viraal: ‘It will help save the nation’

Een Nederlandse arts heeft een lied gemaakt om mensen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Op de melodie van de hit Fascination van Alphabeat klinkt: ‘Vaccination, vaccination’. Het liedje wordt ook al internationaal opgepikt.

Dokter David van Eerd vertelt in het AD dat hij tijdens zijn werk steeds het liedje in zijn hoofd had. Hij bedacht de alternatieve tekst en liet de coverband Copycat het nummer zingen. Filmmaker Xander Koppelmans maakte er een leuk clipje bij met de Brabantse arts in de hoofdrol.

Eva Jinek draaide het nummer al eventjes in haar talkshow, ook bekende radiostations en zelfs de BBC hebben het aanstekelijke liedje opgepikt.