Victoria Koblenko maakt wetenschap overbodig: “Ik heb heel veel mensen gezien en niemand kreeg corona”

Victoria Koblenko ligt zwaar onder vuur vanwege een vrij wazig Instagrambericht, waarin ze suggereert dat het met dat hele virus wel meevalt. Ze heeft een heleboel mensen gezien de afgelopen tijd. En ‘NIEMAND van ons is ziek geworden’, schrijft ze. Dat bewijst natuurlijk een boel.

Ze beschrijft hoe ze op een filmset in Oekraïne wel met honderd verschillende mensen in contact kwam. ‘Dit had in potentie een superspread event kunnen worden en, met de kennis die ik had, ‘moeten’ worden,’ klinkt het op Instagram. Ze verbleef twee maanden in haar geboorteland en vertelt dat ze het virus al in maart heeft gehad. ‘Los van de set heb ik afgelopen maanden Kerst en Oud en Nieuw gevierd met vrienden, ben ik naar een badhuis geweest, bioscoop, zelfs een keer naar een club, winkelcentra, 6 keer naar het theater en een keer of 30 naar een restaurant. En ik denk dat ik 100 keer in een taxi heb gezeten.’

En wat denk je? Niemand die ze kende, kreeg corona. ‘Het kan natuurlijk zijn dat we allemaal onwijs veel mazzel hebben gehad. En geloof me, ik ontken niet dat dit vreselijke virus bestaat. We hebben hem in maart gehad, maar… something is really off. Wat is jullie gedachte?’

Wat de gedachte van haar volgers is? ‘Gevaarlijk om zoiets te plaatsen als je zoveel volgers hebt. Laat je (wetenschappelijk) informeren en plaats geen posts over dit onderwerp puur vanuit gevoel,’ schrijft iemand. Iemand anders: ‘Fijn voor je dat er niemand ziek is geworden en of geweest. Kunnen wij niet zeggen. En geloof ons maar, leuk is anders. Dus waarom dan weer twijfel zaaien?’