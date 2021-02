Kok: Trump werd razend omdat iemand anders een grotere steak kreeg

De ex-chef-kok van het hotel van Donald Trump in Washington vertelt dat Trump ooit erg jaloers en boos werd toen hij geloofde dat andere gast een grotere steak had gekregen dan zijn steak.

Bill Williamson: Het was dezelfde steak. Allebei well done. Misschien was die andere een paar gram zwaarder. Ik weet het niet.’

Het heeft alles gedaan om de toorn van de president niet nogmaals te wekken. Zijn medewerkers kregen de opdracht er voor te zorgen dat Trump alleen nog maar enorme steaks kreeg – 40-ounce tomahawk-ribeyes (ruim een kilo) – die speciaal voor de president werden gereserveerd.

Er was ook een speciale instructie aan de obers hoe – in zeven stappen – de president zijn cola light te brengen en in te schenken