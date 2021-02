Rotterdamse influencer Jaysira Ravenberg overleden in Ghana

Triest nieuws uit Ghana, waar afgelopen vrijdag de Nederlandse make-upartiest en influencer Jaysira Ravenberg (35) is overleden. Ravenberg kwam om bij een verkeersongeluk in het West-Afrikaanse land. BN'ers, met name uit de hiphopwereld, spreken zich op sociale media uit over haar overlijden. Dit meldt het AD.

Een vrachtwagen knalde frontaal op de auto waarin Jaysira zich bevond, nadat de vrachtwagenchauffeur wegens een defect de macht over het stuur verloor. Naast Ravenberg zaten er nog twee Nederlanders in de auto, die net als zij ook op slag overleden. Dit heeft ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. De influencer en haar vrienden waren in Ghana om straatarme kinderen te ondersteunen.

Onder meer rapper Boef, producer Frnkie, voetballer Royston Drenthe en actrice Imanuelle Grives plaatsten berichten van rouw op sociale media. "Je laat héél véél mensen verdrietig achter, die enorm naar je opkeken, van je hielden en van je bijzondere levenslessen wilden leren," schrijft Grives. Ook Lil Kleine, JeBroer en Bakkerij Bolle toonden hun respect met steunbetuigingen.