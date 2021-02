‘Ruzie over vakantieplannen oorzaak van scheiding Kim en Kanye’

Kim Kardashian wil scheiden van Kanye West vanwege "onoverkomelijke verschillen". Dat meldt The Sun, die de scheidingspapieren heeft ingezien. Een ingewijde vertelt aan het blad dat het de druppel was dat de realityster en rapper het niet eens konden worden over hun vakantieplannen.

"Wat begon als een simpel gesprek over data en locaties escaleerde en veranderde helaas in een enorme ruzie", aldus de ingewijde. "De laatste ruzie die het huwelijk deed stranden ging over niets meer dan hun vakantieplannen. Het was een gigantische ruzie die niet eens heel serieus was die de druppel was voor Kim."

De realityster wil de gedeelde voogdij over hun vier kinderen North, Saint, Chicago en Psalm, is te lezen in de scheidingspapieren. Volgens de ingewijde is de rapper het daarmee eens en willen de twee graag allebei co-ouderschap.

Vorige week werd na maandenlange geruchten bekend dat het huwelijk definitief is gestrand en dat Kim de scheiding heeft aangevraagd. De twee hebben zich allebei nog niet uitgelaten over de breuk.