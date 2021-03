Cabaretier Jeroen van Merwijk overleden

Cabaretier Jeroen van Merwijk is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij is 65 jaar geworden. Van Merwijk wordt in besloten kring gecremeerd.

De cabaretier en kunstenaar schreef in zijn boekje Kanker voor beginners hoe hij na een optreden in december 2019 plots een hevige pijn onder zijn borstbeen voelde. Enkele weken later hoort hij dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. ‘Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met een levensverlengende chemokuur, die ervoor moet zorgen dat ik nog een poosje onder de mensen ben’, schreef hij destijds.

De meeste tijd, die hij nog had, bracht hij door in zijn huis in Zuid-Frankrijk samen met zijn geliefde.