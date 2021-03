Britse media: koningshuis zwaar beschadigd door interview

Het interview van Harry en Meghan plaatst het Britse koningshuis in een zwart daglicht. Vanwege het kennelijke racisme, door de trouweloosheid, de kou, De aantijging dat er binnen het paleis discussies waren over hoe donker Meghans eerste baby zou worden, is “verwoestend” voor het paleis, zegt de royaltycorrespondent van de BBC Jonny Dymond in een eerste reactie. “Dat is een worst-case-scenario voor het paleis.”

Het valt de royaltywatcher op hoe “relaxed, comfortabel en happy” Harry eruit ziet tijdens het interview, dat in zijn eigen achtertuin is opgenomen. “Zo’n verandering ten opzichte van de diep ongelukkige man die hij in zijn laatste jaar in het Verenigd Koninkrijk leek te zijn.” Het koppel komt volgens Dymond over als “zeer sympathiek, terwijl ze zonder rancune maar helder spreken over een periode in hun leven waar ze met bittere spijt op terugkijken. Dit is explosief materiaal, rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis.”

Maar er zijn ook media die denken dat de schade voor het paar ook groot zal zijn. The Mail: “De grootste daad van strategische zelfbeschadiging sinds het tot zinken brengen van de Duitse vloot bij Scapa Flow.”