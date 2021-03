Bekende broers Azimi opgepakt: “Zoveel miljoenen verdien je niet met telefoonwinkel”

Gisteren deed de politie een inval bij Salar en Sasan Azimi. De twee steenrijke broers zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Zeker Salar is door reality-tv uitgegroeid tot een soort BN’er.

De twee zijn opgepakt in hun hotel De Elderschans in het Zeeuwse Aardenburg, schrijft het AD. Ze staan erom bekend dat ze hun rijkdom – hun vermogen wordt geschat op 24 miljoen euro – graag laten zien met onder meer een gouden Lamborghini, een kasteel als woonhuis en een flamboyante levensstijl. De politie en de omgeving van de Azimi’s hebben echter al jaren bedenkingen bij de herkomst van het geld. “Alsof je zoveel miljoenen kunt verdienen met een telefoonwinkel”, liet het AD optekenen in het dorp.

Ook verschillende, elkaar opvolgende uitbaters van het hotel zijn kritisch. “Ik was bang dat ik, zonder het te beseffen, meegesleept zou worden in criminele activiteiten. Die mensen zijn slecht,” zegt een uitbater. Een andere: “Ik heb constant controleurs op bezoek.” En: “De broers graaiden steeds in de kassa, mijn vrouw en ik waren hoofdelijk verantwoordelijk. Ik zag dat niet meer zitten.” Een installateur vertelt dat een rekening van 120.000 euro maar niet werd betaald. “Na veel en lang soebatten is de rekening uiteindelijk wel voldaan. Maar wij zijn er klaar mee. In het vervolg zoekt hij maar een andere installateur.”

Toch zijn er ook mensen die de broers roemen vanwege hun steun aan goede doelen of voetbalclubs. Maar of dat geld dus eerlijk is verdiend, daar twijfelt de politie erg aan.