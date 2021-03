Michelle Obama gaat bijna met pensioen: “We willen tijd met elkaar doorbrengen”

Michelle Obama (57) heeft gezegd dat ze ‘richting haar pensioen gaat’ en selectief is geworden in de projecten die ze aanneemt. “Barack kan dan te veel gaan golfen.”

De voormalige First Lady bouwt samen met haar man hun stichting op om het werk door te geven, vertelt ze aan People Magazine. Ze zei dat ze tegen haar dochters heeft gezegd dat ze ‘richting haar pensioen gaat’ en ‘alleen nog maar zomers wil’. “Barack en ik willen nooit meer een winter meemaken. We bouwen de stichting op, zodat iemand anders ons werk kan voortzetten en wij met pensioen kunnen. Wij willen tijd met elkaar doorbrengen. En Barack kan dan te veel gaan golfen en ik ga hem dan plagen dat hij te veel golft, omdat hij niets anders te doen heeft.”

Michelle sprak ook over haar uitspraak afgelopen jaar dat ze leed aan een milde vorm van depressie. “Dat was in een tijd dat er veel vervelende dingen gebeurden,” legt ze uit. “We hadden de aanhoudende dood van zwarte mannen door politiegeweld. Alleen al het zien van de video van George Floyd, die acht minuten ervaren. Dat is al een heleboel om te verwerken. Dan heb ik het nog niet over dat we midden in een quarantaine zaten. Depressie is begrijpelijk in deze tijden.”