Laatste groet van zieke Bibiane Mentel

De ernstig zieke paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel heeft haar fans bedankt op Instagram. Het is het laatste bericht dat ze zelf post op haar eigen account. "Het lukt niet meer om zelf berichten te plaatsen", meldt de 48-jarige Utrechtse, die uitzaaiingen van kanker heeft in haar hersenen en niet meer kan worden behandeld. Haar stichting Mentelity Foundation zal wel updates blijven geven over haar toestand.

"Wat een liefde heb ik de afgelopen tijd mogen ontvangen. Ontzettend veel dank voor jullie berichtjes, kaartjes en bloemen", schrijft Mentel bij een foto waarop ze met haar man Edwin Spee staat. "Ook vind ik het echt fantastisch om te zien hoeveel donaties en steunbetuigingen er zijn binnengekomen bij mijn Mentelity Foundation. Ik ben ervan overtuigd dat mijn stichting nog heel lang kinderen met een lichamelijke uitdaging gaat helpen."

Mentel kreeg bijna twintig jaar geleden voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel de kanker te overwinnen en bovendien uit te blinken in een wintersport. Als paralympisch snowboardster veroverde ze drie keer goud op de Paralympische Spelen: één keer in Sotsji 2014 (snowboardcross) en twee keer in Pyeongchang 2018 (snowboardcross en banked slalom).