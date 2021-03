Henk Krol vraagt vriend Aldo ten huwelijk

Henk Krol gaat eindelijk trouwen. Tegenover RTL Boulevard heeft de politicus bevestigd dat hij zijn vriend Aldo ten huwelijk heeft gevraagd. Krol had eerder op zondag op NPO Radio 1 verteld dat hij niet was getrouwd maar Aldo wel zou gaan vragen.

RTL ging dat checken en toen vertelde Krol dat hij inderdaad een aanzoek heeft gedaan. Over een trouwdatum is nog niets duidelijk.

Krol was in de jaren tachtig en negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant een van de voorvechters van het homohuwelijk. Op 1 april 2001 werd het eerste huwelijk tussen partners van dezelfde sekse gesloten in Nederland. Dat is nu twintig jaar geleden.

Aldo en Henk zijn al ruim tien jaar samen.