Karskens van Ongehoord Nederland opgepakt bij demonstratie

Arnold Karskens, voorzitter van omroep Ongehoord Nederland, is zondagmiddag door de politie meegenomen op het Museumplein. Dat meldt NH Nieuws. Karskens deed verslag van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, iets dat hij al vaker heeft gedaan.

Karskens filmde en interviewde demonstranten, ook nadat de meeste demonstranten waren vertrokken. Op beelden die hij zelf maakte met zijn smartphone is te horen dat een ME'er zegt dat hij van de pelotonscommandant mee moet komen.

De verslaggever had een officiële politieperskaart van journalistenvakbond NVJ bij zich. Met zo'n perskaart mogen journalisten hun werk doen in door de politie afgezette gebieden. "Ondanks het feit dat ik dus een officiële politieperskaart heb, moet ik mee met de bus", zei Karskens. "Dit lijkt heel erg op Oost-Europese toestanden. En in landen waar ik wel meer heb gewerkt. De persvrijheid in Nederland is tanende."