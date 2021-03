Françoise Hardy wil euthanasie

Françoise Hardy wil dood. Zij lijdt aan vergevorderde kanker en ervaart haar leven en lijden als ondragelijk, zegt ze tegen RTL Frankrijk.

Françoise Hardy zet zich al jaren in voor het recht op euthanasie. Ze vindt het moeilijk te verdragen ze niet ‘dezelfde rechten heeft als honden en katten’. De zangeres zou graag het recht hebben om een ​​einde aan haar leven te maken, omdat ze uitgeput is door de kanker in haar mondholte. Ze is heel veel bestraald, maar dat heeft niet geholpen. Eerder had ze al de ziekte van Hodgkin. Ze vertelt dat ze vrijwel alle uren van de dag bezig is met eten en medische verzorging

“Ik ben meestal in een nachtmerrieachtige staat van pijn … “