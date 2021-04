Martijn Koning: Eva Jinek mocht column wel vooraf lezen

Martijn Koning heeft Eva Jinek en haar redactie wel degelijk aangeboden om vooraf zijn veelbesproken column over Thierry Baudet te lezen. Dat zei de cabaretier vrijdagavond in Op1.

"Ik zit nu in een soort achtbaan want ik word zelf een soort van gecanceld", begon Koning, die aan tafel zat om te praten over zijn nieuwe programma Goed Fout over cancelcultuur. "Het is zo'n bizarre tijd waar ik in één keer in zit. Peter van der Vorst heeft op BNR Nieuwsradio heel heftige uitspraken over mij gedaan. Daar wil ik even op terugkomen."

"Ik heb Eva Jinek aangeboden om die column te lezen voorafgaand aan het programma. Ze is niet op die uitnodiging ingegaan", aldus Koning stellig. "De redactie was wel degelijk op de hoogte van de strekking van die column. En Peter van der Vorst heeft zelf die appjes. Dus het is heel raar hoe het nu allemaal loopt."

Appjes

RTL, de redactie van Jinek en Eva Jinek distantieerden zich vorige maand van het optreden van Koning en stelden toen dat er herhaaldelijk was gevraagd naar de inhoud van de column. "De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet te laten optreden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd." Eva Jinek stelde later dat ze voortaan "om en nabij" wil weten wat haar gasten gaan doen.

Van der Vorst stelde vorige week op BNR dat Koning zich niet aan de afspraken had gehouden en herhaalde dat hem vooraf naar de inhoud was gevraagd. Koning zou vervolgens hebben gezegd dat hij "geen harde dingen" zou gaan zeggen. "Ik heb ook de appjes gezien waarin hij dat zegt en vervolgens gebeurde er dit", zei Van der Vorst.

In zijn korte conference refereerde Koning onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. Baudet lag de afgelopen maanden geregeld onder vuur vanwege antisemitische en racistische uitlatingen in app-groepen van zijn partij. Dat passeerde ook de revue. Ook haalde de cabaretier de deels Indonesische afkomst van de FVD-politicus aan.