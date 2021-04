Prins Philip (99) gestorven

Vanmorgen is de Duke of Edinburgh, de echtgenoot van de Engelse koningin overleden

Volgens het koninklijk paleis is hij "vredig" gestorven, 3 maanden voor zijn 100ste verjaardag. Hij was de langst dienende partner van een Engelse koning of koningin. Hij stond de queen 70 jaar bij

Voor hij zich verloofde met Elizabeth was de verwachting dat hij een succesvolle carrière zou hebben bij de Royal Navy

Volgens het bericht overleed Prins Philip vrijdagochtend op Windsor Castle, waar hij de laatste tijd verbleef. Verwacht wordt dat vlaggen in het hele land halfstok gaan hangen, om de prins te eren. Hij zal begraven worden in Frogmore Gardens, op het domein van Windsor Castle. Koningin Elizabeth II gaat nu een rouwperiode van acht dagen in.