Fieldlab: 1,5 meter afstand niet nodig in theater of bios

Het overgrote merendeel van het publiek hield zich tijdens de eerste twee proefevenementen van Fieldlab Evenementen aan de gestelde maatregelen. Zo heeft 98,4 procent zich aan de instructies gehouden. Ook het aantal risicovolle contactmomenten (binnen 1,5 meter en langer dan 15 minuten cumulatief) tussen mensen was relatief beperkt. Dat concludeert Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid, na de onderzoeken tijdens het zakelijke congres op 15 februari en de theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht.

Bij het congres en bij de voorstelling zaten zo'n vijfhonderd mensen in de zaal die van tevoren een negatief coronatestresultaat moesten laten zien. Het ging om zogenoemde type 1-evenementen die plaatsvinden in een binnenlocatie, waarbij het publiek zich rustig gedraagt en zich voornamelijk op een plek bevindt. In de weken erna is ook getest tijdens voetbalwedstrijden, concerten en festivals met meer publiek en meer bewegingsvrijheid. Die resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

Net als bij alle andere evenementen is in het Beatrix Theater onderzocht wat er nodig is om evenementen in coronatijd veilig te kunnen laten plaatsvinden. Na de evenementen zijn er geen besmettingen vastgesteld, hoewel niet alle bezoekers van de voorstelling van Weijers zich achteraf hebben laten testen. Die tweede test maakte echter geen deel uit van het onderzoek, zei Fieldlab eerder al. Zo werd bezoekers wel vriendelijk verzocht na afloop een coronatest te doen, maar konden mensen daar niet toe worden gedwongen.

Voorwaarden

Op basis van de resultaten stelt Fieldlab voor dat evenementen van type 1, buiten de lockdown, zo spoedig mogelijk weer kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Zo zouden bezoekers dan onder meer van tevoren een sneltest moeten doen, moet hun testresultaat gecontroleerd kunnen worden, kan de locatie maar voor 50 procent gevuld zijn, moeten mondkapjes worden gedragen op bepaalde momenten en moet de locatie goed geventileerd zijn.

Fieldlab Evenementen heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan het kabinet, dat op zijn beurt het Outbreak Management Team (OMT) vraagt om advies uit te brengen naar aanleiding van die resultaten.