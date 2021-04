Guido Weijers en Arjen Lubach botsen over vaccinatie: “Je vrije keuze is een gevaarlijke keuze”

Guido Weijers legde bij Eva Jinek uit waarom hij geen vaccin wil: het inenten van kwetsbaren zou genoeg moeten zijn. Dat er een bepaalde vaccinatiegraad nodig is om het virus uit te roeien, ontging de cabaretier. Maar Arjen Lubach niet. Hij ging op Twitter met Weijers in discussie.

“Ik denk niet dat ik tot de risicogroep behoor, waarom moet ik me dan vaccineren?” zei Weijers, die het fragment van Jinek op zijn Instagramaccount plaatste. Hij vindt dat het ieders vrije keuze moet zijn en dat er dus geen voordeeltjes mogen komen voor gevaccineerden, zoals toegang tot theater of gemeentehuis.

Aaf Brandt Corstius, die ook aan tafel zat, zei dat hij door zich niet te laten vaccineren andere mensen in gevaar brengt en potentieel doden op zijn geweten heeft. “Waarom moet ik me dan vaccineren? Omdat ik anders besmettelijk kan zijn voor anderen? Maar als die anderen, die wel vinden dat ze risico lopen zich wel laten vaccineren, is er niets aan de hand,” aldus Guido Weijers bij Jinek. Steven Brunswijk, die ook aanwezig was, sloot zich bij hem aan.

Arjen Lubach denkt er duidelijk anders over. Hij reageerde onder het filmpje van Weijers dat je niet vaccineert voor het individu, maar voor het collectief. "Dus een situatie waarin 30 procent ingeënt naar publieke ruimten gaat en 70 procent lekker blijft verspreiden, is echt niet wenselijk," schrijft hij. "Ook al klinkt het als de 'vrije keuze', het is een gevaarlijke keuze." Die reactie werd door Weijers verwijderd, maar dat liet Lubach niet over zijn kant gaan. Hij reageerde opnieuw. Hun onenigheid hebben ze inmiddels telefonisch bijgelegd.

Gek genoeg, vinden we het bij inentingen tegen kinderziektes als mazelen of rode hond heel normaal dat er een dekkingsgraad van 95 procent nodig is, zodat de ziektes zich niet kunnen verspreiden, maar is dat voor sommigen bij de coronavaccins plots lastig te begrijpen.

Gelukkig legde Lubach jaren geleden al eens uit waarom er zo'n hoge vaccinatiegraad nodig is (vanaf ongeveer 7.20 minuten).