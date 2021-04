Gordon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat zijn bloedsuiker te hoog was. Alles is nu weer in orde met de zanger, zo bevestigt zijn manager aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws.

"Zijn suiker is te hoog, daarom hebben ze hem ter observatie naar het ziekenhuis gebracht", vertelt Gordons manager aan Shownieuws. Waar hij eerst verzwakt was, zou hij inmiddels weer aanspreekbaar zijn.

Gordon kampt al sinds zijn 35e met diabetes type 2.