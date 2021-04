De ruzie tussen prins Harry en William en Charles zit diep: “Ze vertrouwen hem niet”

Prins Harry was aanwezig bij de begrafenis van zijn opa prins Philip. Hij blijft nu vermoedelijk langer in het VK tot de 95ste verjaardag van de Queen, woensdag. Maar dat betekent niet dat de lucht is geklaard tussen de afvallige, die met zijn eega Meghan Markle in de VS verblijft en zijn broer William en vader Charles.

Prins Charles zou na de begrafenis eerst alleen met zijn zoon spreken, maar besloot op het laatste moment toch William erbij te halen, weet royaltywatcher Dan Wootton te vertellen op basis van paleisbronnen. “Op die manier kon Harry de woorden van Charles of William achteraf niet verdraaien. Ze willen de banden herstellen, maar ze vertrouwen hem nog niet genoeg om alleen met hem af te spreken."

Daarvoor heeft het interview met Oprah te veel kapotgemaakt. Harry schreef voor hij naar het VK vertrok nog een emotionele brief aan zijn vader. “Hij moest wel een brief schrijven, want Charles nam na het interview met Oprah zijn telefoon niet meer op. Ook William weigerde om met hem te praten, behalve dan via sms. Het was Harry’s enige manier om met zijn familie te communiceren.”

“Een belangrijke bron binnen het paleis, één van de senior royals, liet weten dat er nog veel pijn verwerkt moet worden aan beide kanten”, aldus Wootton. “Het verzoeningsproces zal dus in zeer kleine stapjes gebeuren.”