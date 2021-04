Claudia de Breij kan koninklijk lintje ‘nog niet goed bevatten’

Claudia de Breij kan "nog niet goed bevatten" dat zij maandagochtend een koninklijk lintje en medaille heeft ontvangen. De cabaretier kreeg de onderscheiding in Utrecht van burgemeester Sharon Dijksma voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse cultuur en haar grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

"Ik hou van tradities en rituelen, dus ik hecht best veel waarde aan zo'n onderscheiding", bekent De Breij aan het ANP. "Ik mag mijzelf nu Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw noemen. Dat is echt heel bijzonder." De theatermaker werd voorgedragen door Hans Kuperus, een topambtenaar van de gemeente Utrecht.

Ze werd naar eigen zeggen oprecht overrompeld. "Mijn vrouw Jessica lokte mij vanochtend met een smoes naar het stadhuis. Ik dacht nog heel naïef: heeft de burgemeester niets beters te doen op de dag voor Koningsdag?" Op het stadhuis bleken ook haar ouders aanwezig te zijn voor de ceremonie. "Er zaten best veel mensen in het complot. Ik heb nooit geweten dat mijn vrouw zo goed kon liegen."

Na de ceremonie op het stadhuis volgt een uitgebreide lunch. "Ik heb alles dat vandaag in de agenda stond maar geschrapt", lacht De Breij. "Het lintje mag ik voortaan bij speciale gelegenheden opspelden. Maar de medaille mag ik volgens mij alleen vandaag en morgen dragen. En hopelijk vannacht - ik moet mij nog eens goed in alle instructies verdiepen."

Het is niet de eerste grote onderscheiding voor De Breij. Zo won zij in 2010 de Poelifinario voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het jaar en draagt zij sinds 2015 de prestigieuze Louis Davidsring. Zij maakte recent de voorstelling Hier ben ik!, over Heintje Davids, de zus van de artiest waar de ring naar vernoemd is.

De documentaire over het maakproces van die voorstelling, die De Breij niet meer kon spelen vanwege de coronalockdown, is maandagavond te zien op NPO 2.