Anthony Hopkins lag te slapen tijdens Oscar uitreiking

Op het moment dat Sir Anthony Hopkins een Oscar toegekend kreeg voor zijn rol in The Father, lag de acteur op één oor in zijn huis in Wales. Toen hij een paar uur later wakker werd en vernam dat hij opnieuw het prestigieuze beeldje in de wacht had gesleept, was hij aangenaam verrast. Dit meldt Page Six.

Hopkins, inmiddels 83 jaar, bleef niet op voor de uitreiking vanwege het tijdsverschil met Los Angeles, waar de awards werden uitgereikt. De acteur is teruggekeerd naar zijn thuisland, na bijna een jaar in Los Angeles te hebben doorgebracht vanwege de pandemie.

Toen hij het goede nieuws eenmaal vernomen had, liet hij sociale media weten: "Goedemorgen, hier ben ik vanuit mijn thuisland Wales. Als 83-jarige had ik totaal niet verwacht deze prijs te winnen, absoluut niet. Ik ben dankbaar aan de leden van de Academy die mij deze prijs hebben gegeven. Maar ik wil vooral eer betonen aan Chadwick Boseman, die veel te vroeg van ons is weggenomen."

Het was de tweede Oscar die Hopkins in de wacht sleepte voor Best Actor. Eerder kreeg hij het felbegeerde beeldje uitgereikt voor zijn rol in Silence Of The Lambs.