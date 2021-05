Waarom onze koninklijke familie zo losjes is: “Willem-Alexander lijkt veel meer op zijn grootmoeder”

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen toonden zich dinsdag weer van hun beste kant. Ze reden in een oude auto, deden spelletjes en babbelden vlotjes met de pers. Dat is niet altijd en overal zo.

Belgische royaltywatchers verbazen zich over de losse Oranjes, hun eigen koninklijk huis is vaak wat stijver. Ze komen ook met een verklaring: het hangt af van wie er aan het hoofd staat. Zo was de oma van Willem-Alexander, Juliana, net als haar kleinzoon wat frivool. “Zij was een vrouw die heel volks, open en populistisch was. Toen zij koningin was, schafte ze bijvoorbeeld af dat mensen haar moesten aanspreken met ‘majesteit’. Ze wilde mevrouw genoemd worden”, vertelt koningshuiskenner Jo De Poorter in Het Laatste Nieuws.

Dochter Beatrix was daarentegen weer veel stijver en wilde juist wel majesteit genoemd worden. “Beatrix was inderdaad een redelijk koele en ijzige vrouw”, zegt ook royaltywatcher Kathy Pauwels. Willem-Alexander is juist weer veel opener. “Qua stijl lijkt Willem-Alexander veel meer op zijn grootmoeder dan op zijn moeder. Iets oudere journalisten kunnen beamen dat het geen pretje was om royaltywatcher te zijn in tijden van Beatrix. Zij werd redelijk hard afgeschermd door haar entourage. Op dat moment kon je in België bijvoorbeeld veel dichter bij de koninklijke familie komen”, weet royaltykenner Jan Van den Berghe.