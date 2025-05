Verkeerde houding kan jaren van je leven kosten. Dit is wat je eraan kan doen

Wetenschappers ontdekken steeds meer verbanden tussen een slechte lichaamshouding en allerlei gezondheidsproblemen. En het gaat veel verder dan alleen een pijnlijke rug.

Als pasgeboren baby's hebben we allemaal een perfecte houding . Maar door de jaren heen sluipt er van alles in: we gaan voorover hangen bij onze telefoon, maken een bolletje achter de computer en zakken onderuit op de bank. Die gewoontes kunnen op termijn serieuze gevolgen hebben voor onze gezondheid, legt expert Tom Oates uit aan de Britse krant The Telegraph.

Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vaak last hebben van migraine vaker nekproblemen hebben. Dat is niet zo gek: als je je nek constant naar voren buigt, bijvoorbeeld bij het checken van je telefoon, zorgt dat voor spanning in je schouders. Die spanning kan zich vervolgens vertalen naar hoofdpijn.

Maagklachten en slecht slapen

Ook je spijsvertering kan lijden onder een verkeerde houding, zegt Oates. Als je onderuitgezakt zit, worden je organen als het ware in elkaar gedrukt. Hierdoor vertraagt de vertering en kunnen maagklachten ontstaan. Een rechte rug geeft je organen letterlijk meer ruimte om hun werk te doen.

Zelfs je nachtrust kan eronder lijden. Een verkeerde slaaphouding zorgt ervoor dat je spieren in een onhandige positie liggen, wat kan leiden tot een onrustige nacht. En we weten inmiddels allemaal wel hoe belangrijk een goede nachtrust is voor onze algemene gezondheid.

Een slechte houding kan zelfs leiden tot incontinentie. Door onderuit te zakken verhoog je de druk op je bekkenbodemspieren, wat kan leiden tot minder controle over je blaas.

Probleem kan opgelost worden

Het goede nieuws is dat veel houdingsproblemen te verbeteren zijn. Begin bijvoorbeeld met je voeten. Let erop dat ze plat op de grond staan als je zit, en probeer je gewicht gelijkmatig te verdelen als je staat. Zorg dat je rug recht is en je ribbenkas goed naar voren uitsteekt.

Probeer wanneer je bijvoorbeeld in de rij wacht in de supermarkt ook om niet al je gewicht op één been te zetten. Deze houding zorgt ervoor dat één kant van je lichaam overbelast raakt, terwijl de andere kant verzwakt. Beweeg daarnaast regelmatig, doe aan krachttraining, wissel van houding en wees je bewust van hoe je staat en zit.