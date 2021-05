Belgische misdaadauteur Pieter Aspe (68) overleden

De Belgische misdaadauteur Pieter Aspe, pseudoniem voor Pierre Aspeslag, is zaterdag op 68-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt. Aspe kampte sinds vorige zomer met gezondheidsproblemen en lag de afgelopen twee weken in een ziekenhuis in Brugge.

Pieter Aspe was een van de succesvolste schrijvers van de afgelopen decennia in Vlaanderen en geldt daar als een grondlegger van het misdaadgenre. Hij debuteerde in 1995 en werd bekend, ook in Nederland, door zijn thrillers rond (adjunct-)commissaris Pieter Van In. Van zijn boeken, vertaald in tien talen, zijn wereldwijd 3,5 miljoen exemplaren verkocht. In 2010 kreeg Aspe voor zijn werk, waarop ook een tv-serie werd gebaseerd, de Hercule Poirot Oeuvreprijs.