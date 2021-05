Charles nog altijd woedend op Harry: “Dit had hij binnen familie moeten bespreken, niet bij Oprah”

Met het bezoek van Harry aan de begrafenis van zijn opa, prins Philip, leek er verzoening in de lucht te hangen bij de Britse royals, maar prins Charles is volgens een bekende royaltydeskundige nog altijd woedend over het toneelstukje dat Harry en zijn vrouw Meghan (39) in maart bij Oprah opvoerden.

"Prins Charles heeft het Harry nog niet vergeven dat hij zijn familie zo publiekelijk onder de bus heeft gegooid. Wat Charles betreft is Harry nu echt te ver gegaan, dit had binnen de familie uitgesproken moeten worden maar niet wereldwijd op televisie," aldus de bron aan US Weekly. Mogelijk is de relatie tussen de broers William en Harry wel iets verbeterd, aangezien zij na de begrafenis nog samen wandelden en gesprekken voerden.

In het interview bij Oprah haalde Harry's vrouw Meghan hard uit naar zijn familie. Ze betichtte de Britse royals van racisme en beweerde dat haar zoon Archie niet officieel prins mocht worden vanwege zijn huidskleur. Dat was pertinent onwaar. De wet waarin staat dat alleen de kinderen van de oudste zoon van de kroonprins automatisch prins worden bestaat al sinds 1917. Naar verluidt heeft prins Harry inmiddels spijt van het interview bij de Amerikaanse talkshowkoningin. Hij zou zich 'beschaamd' en 'ongemakkelijk' voelen.