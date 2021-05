Kees Tol besmet met coronavirus, Nick en Simon in quarantaine

Kees Tol is besmet met het coronavirus. Nick Schilder en Simon Keizer, met wie Tol het programma Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me maakt, zitten uit voorzorg in quarantaine. Dat bevestigt hun manager aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws.

De drie Volendammers waren de afgelopen tijd vaak samen te zien ter promotie van het programma, zo ook donderdagavond aan tafel bij de RTL 4-talkshow Beau. Nick en Simon kunnen zich dinsdag laten testen, "maar hebben vooralsnog geen klachten", aldus de manager van de mannen.

RTL zegt op de hoogte te zijn van de situatie, maar heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. Het nieuwe programma van Tol, Schilder en Keizer gaat over de Zweedse band ABBA. De eerste aflevering vrijdagavond trok zo'n 1,4 miljoen kijkers.