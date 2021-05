Finalisten Per Seconde Wijzer strijden om Kees Driehuis-prijs

Per Seconde Wijzer komt in de laatste week van het seizoen met een speciale finalestrijd. Van maandag 10 tot en met donderdag 13 mei gaan kandidaten in verschillende categorieën de strijd met elkaar aan. De winnaar daarvan mag de Kees Driehuis Hoofdprijs in ontvangst nemen.

Van maandag tot en met woensdag spelen dagelijks twee kandidaten tegen elkaar. De twee grote winnaars spelen op donderdag in de eindstrijd tegen elkaar.

Kees Driehuis, naar wie de prijs is vernoemd, presenteerde het programma 29 jaar. Op 29 oktober 2019 overleed de 67-jarige presentator aan de gevolgen van blaaskanker..

Per Seconde Wijzer De Strijd, gepresenteerd door Erik Dijkstra, is op maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 mei om 19.55 uur te zien op NPO 2.