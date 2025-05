Burgers van Nederland: we gaan Marjolein Faber naar huis sturen

Er zijn grenzen, en dan niet de fysieke grenzen die Marjolein Faber en Geert zo graag bewaken, maar morele grenzen. Daar kun je zover onderkomen dat Henk, Ingrid, Gerard en Hassan in actie moeten komen.

We krijgen als land de ministers waarom we gevraagd hebben. Als genoeg mensen VVD hebben gestemd krijg je buschauffer en zakkenvuller Teeven. It's a in de game

En soms wordt een minister door zijn of haar partij gekozen die er achter komt dat het ambt hem niet past. Bruno Bruins , Harko Apotheker.

Maar nu is er een minster de baas op haar departement - sterker ze is het departement en het beleid - die gewoon te weinig beschaving heeft voor het ambt. Die ons, landgenoten, dagelijks beledigt door haar schandelijk gedrag. Attentie: het gaat niet om wat ze nastreeft. Een bescheiden meerderheid van de Nederlanders wil dat minder mensen die op de vlucht zijn in Nederland hoop en toekomst kunnen vinden. En als een meerderheid dat vindt is het redelijk dat een kabinet en minister dan nastreeft.

Maar dat kan en moet wel met behoud van wat de PVV zou noemen 'de joods-christelijke waarden' die dit land hebben gevormd.

En dat lukt Marjolein Faber niet. Ze beledigt iedereen die ze tegenkomt, slaagt er niet in haar beleidsvoornemens uit te voere, maar bejegend intussen vreemdelingen zoals Mussert Joden bejegenden voor 1940.

Dat moet stoppen. Niet vanwege haar beleid, maar vanwege haar gebrek aan fatsoen. Misschien gaat het niet meteen lukken, maar je bent het toch aan je eigen fatsoen verplicht het minstens te proberen. Niks doen is ook geen optie.

Op het platform van De Goede Zaak is een petitie gestart om PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber uit haar ambt te zetten. De ondertekenaars willen op die manier laten zien "dat het Nederlandse volk klaar is met een minister die de hand boven het hoofd gehouden wordt om de coalitie bij elkaar te houden. Dit terwijl de minister iedere keer weer laat blijken totaal ongeschikt te zijn aan de functie als minister. De minister toont namelijk geen ministeriële verantwoordelijkheid. Dit kan dus niet langer en de minister moet of zelf opstappen of weggestuurd worden in het belang van Nederland waar echte problemen opgelost dienen te worden."

De tekst van de burgermotie luidt:

De kamer gehoord de beraadslaging

Constaterende dat de minister van asiel en migratie, minister Faber, alleen maar ophef creëert en geen oplossingen biedt, geen Kamervragen inhoudelijk weet/weigert te beantwoorden, iedere keer gecorrigeerd dient te worden van buitenaf of door de premier (Schoof).

Overwegende dat ieder andere minister die deze werkwijze hanteert in een ander kabinet al weg was gestuurd door de 2e kamer en dat dit handelen niet van geschiktheid getuigt.