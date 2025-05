15 dingen die gelukkige mensen nooit doen (en waar jij dus ook beter mee op kunt houden)

1. Roddelen: Gelukkige mensen vertellen geen dingen over anderen en houden zich niet bezig met het leven van anderen. Roddelen draagt niet bij aan een beter zelfbeeld of grotere levenstevredenheid.

2. Bemoeien: Zich met andermans zaken bemoeien is vaak een teken van ontevredenheid met het eigen leven. Gelukkige mensen maken zich weinig zorgen over wat anderen doen.

: Hoewel een negatieve gedachte af en toe geen ramp is, is voortdurend negatief denken geen kenmerk van geluk . Gelukkige mensen geloven in zichzelf en denken niet altijd het slechtste over zichzelf.