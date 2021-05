Willem-Alexander en André van Duin staan stil bij oorlogsdoden

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en André van Duin houden op 4 mei voor iedereen die is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesoperaties twee minuten stilte op de Dam in Amsterdam. Net als vorig jaar zijn de herdenkingen in het land vanwege de coronamaatregelen weer zonder een groot publiek.

De nationale herdenking begint in Amsterdam met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Schrijfster Roxanne van Iperen houdt hier de 4 meivoordracht Stemmen uit het diepe. Tijdens de bijeenkomst zingt sopraan Laetitia Gerards, onder begeleiding van het Metropole Orkest. De herdenking is rechtstreeks te zien bij de NOS.

Aansluitend leggen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het begin van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam een krans. Daarna volgen de taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus. De 19-jarige Amara van der Elst houdt een spoken-wordvoordracht en de jaarlijkse toespraak is van André van Duin.

Genodigden

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de koning op 4 mei een vrijwel lege Dam toesprak, is dit keer een kleine groep genodigden aanwezig. Het gaat om vertegenwoordigers van organisaties van diverse groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden. Het plein is niet toegankelijk voor andere belangstellenden.

Ook op de Grebbeberg in Rhenen en op de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar zijn herdenkingsbijeenkomsten. Vanuit de voormalige concentratiekampen Vught en Westerbork zenden de regionale omroepen een speciaal tv-programma uit. Madurodam in Den Haag vormt wederom het toneel van de nationale kinderherdenking. Eerder op de dag zijn er al plechtigheden op het Nationaal Ereveld in Loenen, waar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt, en in de Tweede Kamer bij de Erelijst van Gevallenen, met een speech van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Tijdens de nationale herdenking staat het treinverkeer twee minuten stil. Ook vertrekken er van 19.50 tot 20.03 uur vanaf geen enkele luchthaven in Nederland vliegtuigen en taxiën er geen toestellen tussen 20.00 en 20.03 uur. Rijkswaterstaat roept automobilisten op een parkeerplaats op te zoeken en niet stil te gaan staan op de vluchtstrook.