Maarten van Rossem: “Echt zuivere politici zijn er bijna niet”

Maarten van Rossem (77) vertelt in de VARAGids over het nieuwe seizoen van ‘Hier zijn de Van Rossems’ dat deze week van start gaat. Maar daarnaast geeft hij ook zijn mening over de politiek. "Uiteindelijk maakt iedereen zich schuldig aan leugentjes om bestwil."

Over de motie van wantrouwen na het gelieg van Rutte over de memo met het zinnetje 'Pieter Omtzigt: functie elders' zegt hij: "Ik vond het echt zonderling dat zo veel politici zich volledig op sleeptouw lieten nemen door met name Geert Wilders. Kijk, Geert is een nihilist, dus als die de boel kapot kan maken staat hij altijd vooraan, maar van de andere partijen zou je toch verwachten dat ze zich afvragen wat de effecten ervan zijn om het vertrouwen in Rutte op te zeggen. Met name mevrouw Kaag was zo moreel hoogstaand van de toren aan het blazen dat ik dacht: goh, ze zou wel geschikt zijn geweest voor een nieuwe rol in In de ban van de Ring. Het was natuurlijk heel stom dat de Kamerleden massaal het vertrouwen in Rutte opzegden, terwijl iedereen die kon tellen en niet helemaal knettergek was, besefte dat ze daar later verschrikkelijke spijt van zouden krijgen. Zelfs Segers had later spijt."

In het algemeen stelt hij dat politici met macht zelden echt zuiver zijn. "Je hebt natuurlijk wel mensen waarvan je denkt dat ze niet zo vaak liegen, Angela Merkel lijkt bijvoorbeeld geen geboren leugenaar, maar haar grootste carriérestap heeft ze toch te danken aan het immense mes dat ze in de rug van haar voorganger Helmut Kohl heeft gezet. Als je het ver wil brengen in de machtspolitiek zul je toch vrij regelmatig dingen moeten doen die niet allemaal zuiver op de graat zijn. Uiteindelijk maakt iedereen zich schuldig aan leugentjes om bestwil. Als je lieve, favoriete tante op je verjaardag met een verbazingwekkend lelijke vaas met bloemen aan komt zetten, zeg je: ‘Goh tante, wat een ontzettend leuke vaas’, terwijl je denkt: zodra ze weg is, laat ik hem vallen."