Ilse DeLange en Waylon hebben geen ruzie meer. Dat vertelt de zangeres in College Tour, dat dinsdag terugkeert op televisie. De twee artiesten hadden geen contact meer na hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2014. Zij traden toen op als de Common Linnets en werden tweede met het nummer Calm After The Storm. Waylon ging zijn eigen weg, terwijl DeLange met de overige bandleden op tour ging. Er verscheen ook een tweede plaat waar Waylon niet aan meedeed. "Tijd heelt alle wonden, ook deze", zegt DeLange in de uitzending. "Veel mensen vragen zich natuurlijk af hoe de verstandhouding tussen mij en Waylon is. We zijn elkaar laatst tegengekomen en dat was hartstikke mooi en hartstikke fijn." De vraag over hun contact wordt in het programma door een student gesteld. De zangeres vond de recente ontmoeting wel "ongemakkelijk". Maar daarna liepen zij op elkaar af en omhelsden elkaar. "Dat zei eigenlijk alles al", aldus DeLange.