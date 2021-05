André Hazes gaat samenwonen met Sarah van Soelen

André Hazes en zijn nieuwe vriendin influencer Sarah van Soelen gaan samenwonen. Dat vertelt zijn management aan RTL Boulevard.

Het is volgens de vertegenwoordiger "voor de hand liggend" dat de nieuwe vriendin bij de zanger intrekt nu André zijn eigen plekje heeft gevonden. De zanger heeft naar verluidt een appartement gekocht op slechts een paar kilometer afstand van waar zijn ex Monique Westenberg woont.

Hazes maakte in maart bekend dat zijn relatie met Monique, de moeder van zijn zoontje André, definitief voorbij is. Hij hintte vervolgens op een mogelijke relatie met Sarah, maar de zanger stelde daarbij dat het vooralsnog alleen vriendschap is. Niet veel later gaf hij toch toe gevoelens te hebben voor de influencer.