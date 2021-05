Harry Mens: ik had DWDD willen presenteren

Harry Mens vindt het een gemiste kans dat de NPO hem niet gevraagd heeft voor de opvolging van Matthijs van Nieuwkerk. Hij had een prima alternatief kunnen maken voor DWDD, denkt hij. We kennen hem van zijn eigen talkshow, waarin je bij hem aan tafel komt als je daardoor grof betaalt.

“De mensen die al jaren kritiek op me hebben, realiseren zich meestal niet dat ik me als presentator aanpas aan de formule.”

Het zou heel anders worden dan Business Class, legt hij uit in Prive. “Ik praat nu voornamelijk met mensen uit het bedrijfsleven, die ieder op hun gebied iets te verkopen of aan te bieden hebben”, zegt hij. “Gesprekken met politici en andere gasten verlopen heel anders.”

“Ik had me dan eens van een andere kant kunnen laten zien. Toen ik zei dat ik graag het stokje bij DWDD wilde overnemen, realiseerde ik me heel goed dat dat programma totaal anders is dan het mijne. Ik weet zeker dat ik me moeiteloos kan aanpassen aan de formule van DWDD. Dat ik die kans niet heb gekregen, betreur ik.”

Hij mist DWDD niet echt. “Voor dat programma was de koek wel een beetje op. Wat de gasten betreft, draaide Matthijs van Nieuwkerk in een klein kringetje rond, waardoor je steeds weer dezelfde gezichten zag.”