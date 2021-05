Rusland stuurt filmploeg naar ISS om eerste ‘ruimtefilm’ te maken

Rusland stuurt een actrice en een regisseur naar de ruimte om daar een film te maken. De filmploeg vertrekt volgens ruimtevaartorganisatie Roskosmos in het najaar naar ruimtestation ISS. Ze moeten de komende maanden eerst een astronautentraining ondergaan.

Het filmproject met de populaire actrice Joelia Peresild en regisseur Klim Sjipenko lijkt deel uit maken van een nieuw soort ruimterace. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kondigde vorig jaar al aan samen met acteur Tom Cruise een film te willen maken op het internationale ruimstation.

Rusland wil nu als eerste zo'n uniek project uitvoeren. Het ontbrak niet aan potentiële deelnemers. Roskosmos kreeg zo'n 3000 aanmeldingen binnen. De keus viel uiteindelijk op de 36-jarige actrice Peresild, die onder meer bekend is van de film The Edge uit 2010. Ze moet nu een rol gaan spelen in een 'ruimtedrama', dat mede wordt geproduceerd door Roskosmos en een Russische staatsomroep. Die hebben nog niet bekendgemaakt wat voor rol de actrice precies krijgt of wat voor plot verwacht kan worden.

De filmploeg wordt de komende maanden getraind in een nagebouwd deel van het ISS. Die voorbereidingen worden ook gefilmd. Het team vliegt dan op 5 oktober met een Sojoez-capsule naar het ISS. "Wens ons geluk", schreef Peresild op Instagram.