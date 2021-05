Zoon Joe Biden bij Beau over drankverslaving: ‘Ik kreeg wapens op me gericht’

Hunter Biden (51) vertelde gisteravond bij Beau over zijn jarenlange drugs- en alcoholverslaving. Hij schreef er een boek over. "Om te laten zien dat mijn ervaring niet uniek is", zegt hij via een videoverbinding.

"Het kan iedereen gebeuren, inclusief de zoon van de president van de Verenigde Staten." Hunter was vooral verslaafd aan alcohol, maar gebruikte ook crack. "Alleen al in de laatste vijf jaren is mijn huwelijk van twee decennia verwoest", schrijft de advocaat in zijn boek, "kreeg ik wapens op mijn gezicht gericht en verdween ik op een gegeven moment compleet van de radar."

"Elke ochtend ben ik dankbaar dat ik er nog ben", zegt Biden bij Beau. "Ik had geen actieve gedachten om mijn leven te beëindigen, maar voor mensen uit mijn omgeving moeten mijn acties erop hebben geduid dat ik daar wel mee bezig was."

Hunter Biden kampt al decennia met verslavingen, maar het overlijden van zijn broer Beau Biden in 2015 aan een hersentumor verergerde de problemen. Eerder verloor Hunter al zijn moeder en zus door een auto-ongeluk.