Gerard Joling: ‘Ik ben stinkend rijk’

Kun je nou nog wat verdienen met zingen en de valse nicht uithangen? Jawel. Gerard Joling vertelde gisteren bij Beau dat hij drie maanden na zijn dertigste voor het eerst een miljoen bezat. En sindsdien werd hij almaar rijker.

De zanger heeft door de jaren heen goed geboerd. Niet alleen met zijn optredens, maar ook met zijn lucratieve tv-contracten. Bij SBS 6 cashte hij zelfs 1,5 miljoen euro per jaar.

“Ik heb nooit van mezelf gezegd wat ik op de bank heb staan, hoor. Het is dat de mensen het weten ze gewoon kunnen kijken wat er in je bv staat, maar privévermogen niet. Ik praat in principe ook nooit over bedragen, maar ik moet je zeggen: ik heb het heel goed.”

“Ik doe dit werk nu 36 jaar. Als ik nu niet miljonair zou zijn, dan heb ik het toch ontzettend slecht gedaan? Ik wilde eigenlijk al voor mijn dertigste miljonair worden, maar dat werd drie maanden later. Daarna heb ik het eigenlijk ook heel goed gedaan.”

"ik heb het hartstikke goed, ik ben gezond en ze vragen me nog steeds voor talkshows en alles en ik mag nog zingen ook. Ik heb mijn centje gespaard en dat is best wel een leuk centje.”