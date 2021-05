Dochter kapitein Westerling: boycot film De Oost

De dochter van de omstreden kapitein Raymond Westerling, die speciale troepen leidde tijdens de politionele acties, roept op tot een boycot van de nieuwe Nederlandse film De Oost. In een open brief waar het AD zondag over schrijft, verwijt zij de makers "geschiedvervalsing". Palmyra Westerling stelt dat "in de sensatiefilm over de rug van mijn vader feiten worden verdraaid en onwaarheden verkondigd".

De Oost van regisseur Jim Taihuutu is vanaf donderdag te zien op Amazon Prime Video. Het is de eerste grote Nederlandse film over de politionele acties van Nederland in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse soldaten onderdrukten met harde hand de vrijheidsstrijd van de Indonesische bevolking. Hierbij vielen naar schatting 200.000 doden. De film volgt een jonge soldaat (Martijn Lakemeier) die mede door de gewelddadige acties van kapitein Westerling (Marwan Kenzari) begint te twijfelen over het nut en de noodzaak van de strijd.

De rol van Westerling tijdens de politionele acties is omstreden. Er is altijd discussie gebleven over de vraag of hij het excessieve geweld zelf initieerde of dat hij hier van hogerhand in gestuurd was. Eerder klaagden ook Nederlandse veteranen die in Indonesië hebben gevochten dat zij zich niet in het verhaal van de film herkenden.

Mensenmens

Palmyra Westerling schrijft in de brief dat haar vader "een mensenmens met veel respect voor mens, dier en gezin" was. Zij beklemtoont vooral de positieve herinneringen die zij aan haar vader had. Daarnaast schrijft ze dat de Indonesische vrijheidsstrijders waar de Nederlandse soldaten tegen optraden zich schuldig maakten aan moordpartijen.

Veel recensies, historici en filmmakers zijn lovend over het historische epos. Historicus Hans Goedkoop stelde dat het een "verbluffende en verrassend goede film" die met "heel veel kennis en toewijding gemaakt is. Het was een vergeefse, bloedige, vuile oorlog waarin Nederland een hele vuile rol heeft gespeeld."

Regisseur Martin Koolhoven liet via Twitter weten dat hij bij de komende Gouden Kalf-verkiezingen op hoofdrolspeler Martijn Lakemeier gaat stemmen. "Blij om te lezen dat De Oost goed wordt ontvangen en die rare pogingen om de film te framen als historisch incorrecte propaganda mislukt zijn", voegde hij daar aan toe.