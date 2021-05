Echtgenoot giet slijm over Scarlett Johansson

De man van Scarlett Johansson verraste de actrice tijdens haar speech voor de MTV Movie & TV Awards door een schaal groen slijm over haar heen te gieten. Ook de kijkers waren verbaasd, want het slijm is de traditie van een andere awardshow, de Kids' Choice Awards van jeugdzender Nickelodeon.

Johansson nam de Generation Award, een soort oeuvreprijs die MTV sinds 2005 uitreikt, in ontvangst. In haar van tevoren opgenomen videospeech bedankte ze de cast- en crewleden waar ze door de jaren heen mee heeft gewerkt, en haar fans die ervoor zorgen dat ze van haar passie haar werk heeft kunnen maken.

Vlak daarna kieperde echtgenoot Colin Jost een schaal slijm over haar hoofd, waarop de actrice uitriep: "What the f*ck?". Colin legde uit: "MTV, je bent geslijmd!". Het is niet duidelijk of de Saturday Night Live-comedian de shows door elkaar had gehaald of dat het om een bewuste actie ging. MTV en Nickelodeon maken onderdeel uit van hetzelfde concern, maar de MTV Movie & TV Awards en de Kids' Choice Awards zijn losstaande awardshows.