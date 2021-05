“Bill Gates had relatie met medewerker en vertrok daarom bij Microsoft”

Bill Gates had een relatie met een medewerker. Daarom is hij vertrokken bij Microsoft. Dat melden bronnen in de Wall Street Journal. Ze spreken van een 'ongepaste, romantische relatie'.

In 2019 vroeg het bestuur van Microsoft aan een advocatenkantoor om de relatie, die al 20 jaar geleden zou zijn begonnen, te onderzoeken. Bestuursleden vonden het daarop ongepast dat Bill Gates aan zou blijven als bestuurslid. Zelf zei Gates uit het bestuur te stappen om 'meer tijd te hebben voor filantropie'.

Een woordvoerder van Microsoft en een woordvoerder van Gates zelf beweren dat er inderdaad een affaire was tussen een medewerker en Gates. Zijn vrouw Melinda Gates wilde al sinds 2019 scheiden van haar man Bill. De relatie was volgens haar 'onherstelbaar gebroken'. Het lijkt nu duidelijk waarom ze zonder de Microsoft-oprichter verder wilde.