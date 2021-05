Albert Verlinde mist verdieping en filosofie bij koningin Máxima

Oud-theaterproducent en VVD-raadslid Albert Verlinde mist verdieping bij koningin Máxima. Hij adviseert haar, als cadeau op haar 50e verjaardag, om zich met koning Willem-Alexander meer te profileren met meer visie op diversiteit en de koers van het land.

Dat stelde hij maandag op NPO Radio 1. "Ze is een fantastische koningin en zij en Willem-Alexander doen het goed, binnen de beperking dat alles wat een beetje inhoud had van ze is afgepakt. Het is toch een beetje een ceremoniële functie nu", vindt Verlinde. "Ze moeten zich nu op andere vlakken profileren, er moet iets voor in de plaats komen. Maar er zit geen geloof meer in, het is allemaal wel erg zakelijk-economisch huppekee."

Verlinde raadt het koningspaar aan bewust verder te kijken dan zij nu doen. "Je kan het op zijn Wassenaars alleen op uiterlijk en economie gooien. Maar je kan ook zeggen: waar gaat het land naartoe? Gooi het wat meer op de filosofie."

Zwarte interviewster

De oud-theaterproducent en showbizz-expert vindt het ook jammer dat Matthijs van Nieuwkerk het verjaardagsinterview met Máxima heeft gedaan. "Hij is goed, maar het is wel erg wat we al kennen. Ik had liever een fantastische zwarte interviewster tegenover haar zien zitten vanavond. Op die manier had je een statement kunnen maken: we leven nu in 2021. En na alle discussies van de afgelopen twee jaar zou het niet zo’n vreemd idee zijn geweest."

Overigens heeft Verlinde verder alleen maar lof voor Máxima. De producent werkte onder meer met haar samen in aanloop naar de viering van 200 jaar koninkrijk. "Ze is heel attent, ze weet wat zich afspeelt in de samenleving. En ze heeft de X-factor: waar zij binnenkomt, zuigt zij meteen alle aandacht naar zich toe. Dat is heel knap."