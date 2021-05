Marco Borsato: Ik vond mezelf niet meer leuk

“In die periode bij mijn moeder kon ik letterlijk en figuurlijk niets. Ik heb echt maanden in bed gelegen en me ellendig gevoeld. Ik had de kracht en de energie niet meer. Dat is heel raar voor iemand die gewend is om elke dag op te staan en iets te maken. Ik had ook de energie niet om uit te leggen waarom ik me zo voelde, omdat ik het zelf niet meer wist. Ik vond mezelf niet meer leuk, verafschuwde wat ik gedaan had. Tot ik op een bepaald moment dacht: ‘dit gaat zo niet meer verder. De weg die waar ik nu in loop, loopt dood’. En dus besloot ik op nieuwjaarsdag: ‘Ik kijk naar een man die doodongelukkig in de spiegel staat. Je zal er iets aan moeten doen’.

“Ik voel me echt beter nu. Ik zit beter in mijn vel. Onze kinderen zijn ook goud. Ze houden onvoorwaardelijk van hun vader en hun moeder. Ze veroordelen niet, gunnen ons de rust en de tijd. Ook al eindigen we niet samen.”

Borsato in HLN