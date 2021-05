‘Heel weinig besmettingen personeel Ahoy, pers en delegaties’

Van alle 20.000 coronatesten die zijn afgenomen onder het personeel van Rotterdam Ahoy, alle journalisten en landendelegaties om Ahoy binnen te mogen voor het Eurovisie Songfestival waren er tien testen positief. "Geen van de besmettingen hebben binnen Ahoy plaatsgevonden, dus het strenge testregime werkt tot nu toe goed", vindt uitvoerend producent van het songfestival Sietse Bakker.

Sinds de opbouw voor het muziekfestijn in de Rotterdamse evenementenlocatie Ahoy op 6 april zijn er tot en met maandag 20.000 testen afgenomen in een speciaal daarvoor opgezette snelteststraat. "Dan heb je het over iedereen bij elkaar, dus personeel, pers en delegaties, zonder bezoekers", aldus Bakker. "En bij één van die tien positieve testen ging het om een dubbele besmetting. Die persoon was positief getest, ging in en kwam uit isolatie en werd daarna opnieuw positief getest."

Volgens Bakker ging het bij de positief geteste personen vooral om personeel, zoals een beveiliger, standbouwer of chauffeur die voor het eerst kwam werken of bijvoorbeeld weekendshifts draait. "Dan hebben ze tijdens de opbouw een weekend gewerkt, doordeweeks thuis een besmetting opgelopen en testten ze het volgend weekend bij hun volgende shift positief." Bakker spreekt niet van een bubbel in Ahoy, "maar we zitten wel met elkaar in een ecosysteem, vandaar dat we heel voorzichtig zijn en zoveel testen."

Delegaties

Onder die tien positieve testen vallen ook de al eerder bekend gemaakte gevallen binnen de Poolse en IJslandse delegaties. Twee leden van deze delegaties blijven nog wel in quarantaine, de rest heeft een negatieve PCR-test gekregen. Uit voorzorg worden beide delegaties woensdag en donderdag opnieuw getest.

De Maltese en Roemeense delegaties, die in hetzelfde hotel verblijven als de Polen en IJslanders, gingen uit voorzorg in quarantaine. Inmiddels hebben ook zij een negatieve uitslag gekregen na een PCR-test. Bakker: "We hebben meteen actie ondernomen. Het klinkt misschien rigoureus om ook deze delegaties uit hetzelfde hotel in quarantaine te laten gaan. Maar omdat we hierin verder gaan dan de richtlijnen heeft het niet geleid tot nieuwe besmettingen."