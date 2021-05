Edsilia Rombley test negatief en presenteert songfestival gewoon

Edsilia Rombley kan donderdagavond gewoon de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival presenteren. Volgens de organisatie van het songfestival is de presentatrice maar "zeer kort" in contact geweest met Duncan Laurence, die woensdag positief testte op corona. Rombley overhandigde de oud-songfestivalwinnaar dinsdag een award omdat hij met zijn nummer Arcade de 1 miljard streams wereldwijd gepasseerd is.

Volgens de woordvoerder van het evenement zijn de artiesten in Ahoy - totdat zij op het podium gaan - gescheiden van de presentatoren. "Onze hosts worden regelmatig getest en nauwgezet gemonitord", aldus de zegsman. "Edsilia heeft opnieuw een test ondergaan met een negatieve uitslag. Ook zal zij de komende dagen regelmatig aanvullend getest worden."

Duncan Laurence, de songfestivalwinnaar van 2019, zou zijn nieuwe nummer ten gehore brengen tijdens de finale op zaterdag. Dat optreden gaat niet meer door. Wel zal hij op een andere manier aanwezig zijn bij de finale. Het is nog niet bekend hoe dat eruit gaat zien. Duncan zou ook de punten van Nederland uitdelen en als laatste winnaar de songfestivalbokaal overhandigen aan de nieuwe winnaar.