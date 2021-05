Prins Harry dronk jarenlang het verlies van zijn moeder weg

Prins Harry zegt dat hij vroeger in de weekeinde veel te veel dronk om het trauma van de dood van zijn moeder te verwerken.

Hij nam ook drugs om "minder het gevoel te hebben dat ik voelde".

Hij sprak met de Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey in hun nieuwe streaming-serie over geestelijke gezondheid.

Hij sprak ook over de angst- en paniekaanvallen die hij had als royal, en zijn ervaring met de begrafenis van zijn moeder.

Diana, prinses van Wales, kwam om bij een auto-ongeluk terwijl ze in augustus 1997 in Parijs werd achtervolgd door fotografen.

In een gesprek met Oprah beschreef Harry zijn 28 tot 32 jaar als "een nachtmerrie", waarin hij paniekaanvallen en zware angst had.

'Ik was mentaal gewoon helemaal uit het lood', zei hij.

"Elke keer als ik een pak aan moest en stropdas ... moest ik 'de rol' spelen en gaan, dan keek ik in de spiegel en zei: 'laten we gaan'. Voordat ik zelfs maar het huis verliet, was ik nat van het zweet. Ik was in de vecht- of vluchtmodus. "

'Wat ik me het meest herinner van de begrafenis van mijn moeder, was het geluid van de paardenhoeven die langs de Mall gingen,' zei hij.

"Het was alsof ik buiten mijn lichaam was en gewoon rondliep en deed wat van me werd verwacht. Een tiende van de emotie laten zien die alle anderen vertoonden: dit was mijn moeder - die anderen hebben haar nog nooit ontmoet."

De prins, 36, voert campagne om discussies over geestelijke gezondheid te normaliseren en begon onlangs uitvoerig te spreken over zijn persoonlijke ervaringen.